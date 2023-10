Dùil ri pàrtaidh mòr san Òban

Dè a' Ghàidhlig saoil a th' air when in Rome? 'S e a rèir coltais 'Ma tha thu san Òban, dèan mar an t-Òban'.

Agus abair gun do rinn Raibeart Mac an t-Saoir mar an t-Òban san Ròimh air an deireadh-sheachdain is e na phàirt de sgioba na h-Eòrpa a bhuannaich Cupa Ryder.

Rinn na h-Èorpaich a' chùis air na Stàitean Aonaichte 16.5 gu 11.5 air a' cheann thall is iad a' buannachadh air ais an cupa a chaill iad aig Whistling Straits ann an Wisconsin bho chionn dà bhliadhna.

Chaidh moladh mòr a dhèanamh air Mac an t-Saoir, 27, is e a' cluich san fharpais 'son a' chiad uair.

Chluich fear an Òbain còmhla ri Justin Rose - cluicheadair a bha thall is a chunnaic - anns na fourballs Dihaoine is Disathairne is bhuannaich an dithis 1.5 puing.

Air an là mu dheireadh anns na farpaisean singilte rinn Mac an t-Saoir an gnothach 2&1 air Wyndham Clark - am fear a bhuannaich an US Open am-bliadhna - is e a' crìochnachadh an deireadh-sheachdain gun chall.

Thàinig an tuilleadh deagh naidheachd dha Bob fhad 's a bha e san Ròimh is an sgioba iomain aige Ceiltich an Òbain air an àite aca san Lìog Nàiseanta a ghlèidheadh Disathairne.