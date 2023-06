Teagamh mu iomairt An Cotan

Ach dh'innis Cathraiche NHS nan Eilean Siar, Gòrdan Jamieson, dhaibh gum feum iad soillearachadh laghail fhathast am biodh cead aca leithid de sheirbheis a lìbhrigeadh.

Thuirt e gu bheil an luchd-lagha aca a' sireadh comhairle bho Roinn Slàinte Riaghaltas na h-Alba.

Thuirt e ge-tà, gu bheil e riatanach an goireas a chumail a' dol.

"Dh'fhaodadh bacadh laghail sam bith stad a chur air chùisean," thuirt e.

"Ach tha mi an dòchas gum faigh sinn dòigh troimhe sin, agus gun tèid againn air fuasgladh a lorg a leigeas le coimhearsnachdan sna h-Eileanan Siar soirbheachadh, agus leis na seirbheisean slàinte againne cumail a' dol.

"Cha ghèill sinn gus nach bi roghainn eile againn.

"Tha sinn a' cur spionnadh, neart agus dòchas anns an iomairt seo, ach aig an ìre seo tha e doirbh innse co-dhiù an tachair e le cinnt gus am faigh sinn fuasgladh do chuid de na duilgheadasan eile," thuirt e.

Dh'aontaich buill a' bhùird gum bu chòir a h-uile h-oidhirp a dhèanamh an goireas a ghlèidheadh.

Dh'innis Mgr Jamieson cuideachd dhaibh gum faodadh gun cosgadh e suas ri £300,000 anns a' bhliadhna gus An Cotan a ruith, agus gum feumadh iad barantas fhaighinn air cò às an tigeadh an t-airgead sin.

Thuirt e gun robh e an dòchas gun tigeadh soillearachadh air an t-slighe air adhart ann an ùine gun a bhith ro fhada.