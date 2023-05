Tha dùil gum bruidhinn Ceann-suidhe na h-Ucràin, Volodymyr Zelensky, ri ceannardan eile an t-saoghail ann an Iapan an dèidh dhan Rìoghachd Aonaichte agus dùthchannan eile casg-bhannan ùra a chur air an Ruis. Chleachd Rishi Sunak àrd-choinneamh an G7 ann an Hiroshima airson casg ainmeachadh air daoimeanan agus cuid de sheòrsaichean meadailt às an Ruis.