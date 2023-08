Rannsachadh Covid

Cumaidh Rannsachadh Covid na h-Alba ro-èisteachdan an-diugh agus a-màireach a’ mìneachadh barrachd mu mar a dh’obraicheas an sgrùdadh. Bidh an rannsachadh Albannach eadar-dhealaichte bho sgrùdadh Covid na Rìoghachd Aonaichte a thòisich anns an Ògmhios. Tha dùil gum bi na buill-teaghlaich aig cuid de na chaill am beatha anns a’ phandemic an làthair airson nan ro-èisteachdan, a thèid a chumail ann an raon-spòrs Murrayfield ann an Dùn Èideann.

Am Bibby Stockholm

Thuirt Rùnaire na Dùthcha, Suella Braverman, gu bheil i cinnteach às gum bi e sàbhailte luchd-siridh comraich a chumail ann am bàirdse far chosta Shasainn. Tha Aonadh an Luchd-smàlaidh a’ bagairt an Riaghaltas a thoirt gu lagh agus iad ag ràdh gum faodadh gum bi an fheadhainn a thèid a chur dhan t-soitheach, am Bibby Stockholm, ann an cunnart am beatha. Tha a’ Bh-Mhgr. Braverman cuideachd a’ dol às àicheadh gur màithte gun tèid tagaichean eileagtronaigeach a chur air fògarraich a tha a’ tighinn dhan Rìoghachd Aonaichte gu mì-laghail.

Liverpool

Tha rannsachadh ga dhèanamh air mar a chaidh fireannach agus boireannach a bhàthadh nuair a chaidh an càr aca a ghlacadh ann an tuil ann an Liverpool. Tha na seirbheisean èiginn den bheachd gun deach an càr a-steach gu uisge domhain fo dhrochaid ann an sgìre Mossley Hill den bhaile.

Manaidsearan NHS

Thuirt am Pàrtaidh Làbarach, ma bhuannaicheas iad an ath thaghadh coitcheann gun cuir iad siostam riaghlaidh ùr air dòigh airson mhanaidsearan anns an NHS. Tha am pàrtaidh ag ràdh gu bheil cùis a’ mhurtair-chloinne Lucy Letby, far nach deach èisteachd ri dotairean a bh’ air draghan a thogail ma deidhinn, a’ sealltainn gu bheil feum air inbhean proifeasanta airson mhanaidsearan. Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte ag ràdh gu bheil na h-uimhir de shiostaman ann mar thà.

Evergrand

Thuit luach Evergrand, a’ chompanaidh togail Shìonach còrr is 80% air margaidh nan earrainnean ann an Hong Kong. Tha fiachan de na ceudan mhilleanan Dollairean aig a’ chompanaidh, a th’ air aideach gum faodadh iad a dhol fodha. Nan tachradh sin, tha eòlaichean ag ràdh gun toireadh e fìor dhroch bhuaidh air eaconomaidh Shìona, a tha a’ crochadh gu ìre mhòir air margaidh an taigheadais.

An Spàinn

Tha dùil gun cùm Caidreachas Bhall-coise na Spàinne coinneamh èiginneach an-diugh a dheasbad dè nì iad mu cheann-suidhe na buidhne, Luis Rubiales. Chuir buidheann riaghlaidhn a’ bhuill-choise, FIFA, Mgr Rubiales a-mach às a dhreuchd rè ùine airson mar a phòg e tè de chluicheadairean na Spàinne air a bilean às dèidh dhaibh Cupa Cruinne nam Ban a bhuannachadh.

Inbhir Nis

Nì comhairlichean co-dhùnadh an-diugh an lean iad orra le planaichean connspaideach gus Sràid na h-Acadamaidh ann an Inbhir Nis a dhèanamh nas goireasaiche do luchd-coiseachd agus luchd-baidhseagail. Tha dragh air luchd-gnothachais anns an sgìre agus iad ag ràdh gur dòcha gun dèanadh na planaichean airson lùghdachadh mòr a dhèanamh air na tha de chàraichean ann am meadhan a’ bhaile cron orrasan.

Pòla Totem

Agus thèid pòla totem a chaidh a ghoid bho threubh ann an Canada o chionn faisg air 100 bliadhna a thilleadh air ais thuca aig seirbheis ann an Dùn Èideann an-diugh. Chaidh am pòla, a tha timcheall air 12 slat de dh’àirde, a ghoid ann an 1929, agus chaidh a reic ri Taigh-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba. Tha buill den treubh thùsanach Nisga’a air siubhal a dh’Alba airson sealbh a ghabhail air a’ chrann agus iad a’ dol ga thoirt dhachaigh gu British Columbia.