Sheall rannsachadh air buaidh eaconomach staing nan aiseagan ann an Uibhist gu bheil gnothachasan an eilein air £3m a chall eatorra ri linn eadar 2022 agus am-bliadhna.

Tha suidheachadh na bliadhna seo air a bhith nas miosa, a rèir an rannsachaidh, leis a h-uile gnothachas a fhreagair ag ràdh gu bheil iad mothachail air buaidh staing nan aiseagan am-bliadhna, an taca ri 94% an-uiridh.

A rèir na h-aithisg, a thàinig à rannsachadh a tha a' toirt a-steach ghnothachasan eadar Èirisgeigh is Beàrnaraigh na Hearadh, thathas a' tomhas gun do chaill iad timcheall air £2.3m eadar deireadh a' Mhàirt agus deireadh an Ògmhios nuair nach robh aiseag idir a' frithealadh air port Loch Baghasdail, cha mhòr fad nan trì miosan sin.

Tha e soilleir anns an aithisg gun tug seo buaidh air gnothachasan air feadh Uibhist gu lèir.

'S ann air gnothachasan aoigheachd as motha a thug e buaidh, le cha mhòr 60% dhiubh sin ag ràdh gun do rinn e call orra.

Chaidh rannsachadh coltach ris a dhèanamh an-uiridh fhad 's a bha am port gun aiseag airson trì seachdainean sa Chèitean.

Nuair a nìthear coimeas eadar an dà rannsachadh, a rèir na h-ùine a bhathas gun aiseag, tha a h-uile buaidh a bhathas a' faireachdainn an uairsin air a dhol am miosad am-bliadhna.

Tha eaconomaidh Uibhist air mu £3m a chall eadar 2022 agus am-bliadhna.

Dh'iarr a' bhuidheann ghnothachais gun cleachdar toradh an rannsachaidh seo an lùib cho-dhùnaidhean san àm ri teachd, gus nach tig leithid seo de chall air a' choimhearsnachd a-rithist.

Mura tèid sin a dhèanamh ge-tà, tha iad ag iarraidh gun cuirear taic an sàs a chuidicheas gnothachasan maireachdainn, fàs agus leasachadh san fharsainneachd.

Tha a' bhuidheann fhèin cuideachd a' beachdachadh air mar a bu chòir gnothachasan a chuideachadh le 's dòcha airgead-dìolaidh no dòighean eile mu choinneimh a' chaill a th' orra.