Tubaist is teiche an Inbhir Pheofharain

Tha na poilis a' sireadh fiosrachaidh an dèidh do bhana bualadh ann am boireannach a bha a' coiseachd ann an Inbhir Pheofharain.

Theich an draibhear às dèidh na tubaiste, a thachair air Ceàrnag MhicIlleDhuinn mu 7:40f oidhche Dhòmhnaich.

Chaidh am boireannach, 54, a thoirt a dh'Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis, 's i air a droch ghoirteachadh.

Dh'iarr na poilis air duine sam bith a chunnaic na thachair, no aig a bheil dealbhan à CCTV prìobhaideach san àite, no dealbhan dashcam bruidhinn riutha.

Thuirt an Constabal Eve King: "Tha e riatanach gum faigh sinn a-mach dè dìreach a thachair an seo, leis gu bheil boireannach air a fìor dhroch ghoirteachadh an dèidh na tubaiste.

"Tha mi ag iarraidh air duine sam bith le fiosrachadh, no a dh'fhaodadh a bhith air an tubaist fhaicinn, tighinn air adhart.

"Dh'iarrainn cuideachd orrasan le dealbhan CCTV prìobhaideach, no dealbhan dashcam, de sgìre Cheàrnag MhicIlleDhuinn mu 7:40f oidhche Dhòmhnaich, sùil a thoirt orra agus ar n-aire a thoirt air rud sam bith a dh'fhaodadh a bhith cudromach."

Faodar fios a chur air na Poilis air an àireamh-fòn 101, a' toirt seachad na h-àireimh-cùise 3489 den 20mh là den Lùnastal 2023, no air Crimestoppers - 0800 555 111 - far nach fheumar ainm a thoirt seachad.