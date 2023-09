Bile ùr an Àiteachais air fhoillseachadh

Tha Riaghaltas na h-Alba air Bile ùr an Àiteachais fhoillseachadh.

Cruthaichidh am bile frèam-obrach ùr airson subsadaidhean do thuathanaich is croitearan.

Tha an Riaghaltas ag ràdh gun toir am bile ùr seo cruth-atharrachadh air mar tha iad a' cur taic ri tuathanaich agus croitearan ann an Alba.

Aig a' chridhe, tha iad ag ràdh, tha a bhith ga dhèanamh nas fhasa obair àiteachais a dhèanamh ann an dòigh nas seasmhaiche, nas fheàrr dhan àrainneachd, agus a lùghdaicheas eimiseanan.

Tha am bile cuideachd a' cur air adhart ceumannan a dh'ionnsaigh subsadaidhean ùra an àite poileasaidh coitcheann an àiteachais - CAP aig an Aonadh Eòrpach - ach cha bhi fiosrachadh mionaideach ann mu dheidhinn sin gus an tig reachdas a bharrachd an ath-bhliadhna.

Chuir Aonadh nan Tuathanach fàilte air is iad ag ràdh gur e clach-mhìle chudromach a th' ann, ged a tha teagamhan aca fhathast.

Thuirt Raibeart Dòmhnallach bhon bhuidhinn: "Tha mi an dòchas gun cuimhnich iad gur ann a' fàs biadh a tha sinne agus às ar n-aonais gu bheil an eaconomaidh gu math lag."

Bha e ag ràdh gur e ceum mòr a th' anns a' bhile agus gun dèan na ceumannan a thig às a dhèidh feum do thuathanaich agus croitearan ann an Alba.

Bidh am bile a-nis a' dol tron Phàrlamaid agus tha dùil gun tig e a-steach mar reachdas as t-samhradh an ath-bhliadhna.