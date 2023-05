"Soitheach ùr" a dhìth air aiseag Armadail

"Seann shoitheach a bha a' frithealadh eadar an Caol is Caol Àcainn mus deach an drochaid a thogail - tha sin ag innse dhan mhòr-shluagh cho aosta 's a tha i, agus cho mì-fhreagarrach 's a tha i airson na slighe.

"Chan fhaigh daoine a-null no a-nall mar a tha iad ag iarraidh.

"Nam biodh an aiseag a' ruith cunbhalach, 's e sin a bhiodh daoine ag iarraidh a dhèanamh an àite a bhith a' dol timcheall air an drochaid.

"Glè thric tha sinn a' cluinntinn mu deidhinn droch shìde, soithichean briste an àite air choireigin eile a' toirt buaidh air an t-suidheachadh an seo, agus cuideachd - leisgeul ùr - gu bheil an tìde-mhara a' toirt buaidh orra.

"Nise, nuair a bha an Coir' Uisg' againn an seo airson 14 bliadhna cha chualla sinn sin glè thric idir.

"Ach 's e seo a-nise an leisgeul ùr a th' aca bho chionn dhà no thrì bhliadhnaichean, nach eil an tìde-mhara freagarrach.

"Cho fad 's is aithne dhuinn cha do dh'atharraich an tìde-mhara, ach dh'atharraich na seirbheisean a tha iadsan a' toirt seachad.

"'S e a tha sinne ag iarraidh, soitheach ùr a bhios a' frithealadh na slighe a tha seo, soitheach coltach ris a' Choir' Uisg' ach nas motha na an Coir' Uisg' agus a bhios comasach air an t-slighe a fhrithealadh fad na bliadhna.

"Tha luchd-gnothaich ann an seo tha iad glè dhèidheil gum biodh a leithid sin de sheirbheis againn, agus tha iad ag ràdh, nan tachradh sin, gum biodh na gnìomhachasan acasan fosgailte fad na bliadhna bheireadh e piseach mòr air cor Shlèite.

"Mar a chì sinn an-dràsta, chan eil Slèite ach gu math sàmhach. 'S e glè bheag de thrafaig a th' air an rathad, agus 's e call mòr a tha sin.

"Chan e CalMac a tha rin coireachadh idir, idir. 'S e a tha rin coireachadh an seo Riaghaltas na h-Alba, nach eil a' toirt dhaibh nan goireasan a tha a dhìth orra 's nach eil a' cur aiseagan air dòigh mar a bu chòir dhaibh," thuirt e.

Chuir BBC Naidheachdan fios air Riaghaltas na h-Alba agus Caledonian Mac a' Bhriuthainn, 's thathas a' feitheamh fios air ais. A rèir làrach-lìn ChalMac bu chòir dhan Choir' Uisg' tilleadh dhan t-slighe eadar Malaig 's Armadal ro' dheireadh na mìos.