Thèid luchd-obrach thaighean-solais air stailc 24 uairean Diluain mar phàirt de dh'eas-aonta mu phàigheadh.

Tha iad ag obair airson Bòrd Thaighean-Solais a' Chinn a Tuath, a tha a' ruith còrr is 200 taigh-solais ann an Alba is Eilean Mhanainn.

Dh'innis an t-aonadh Unite sa Ghiblean gun robh buill air bhòtadh airson stailc às dèidh dhaibh àrdachadh-pàighidh 2% is suim shònraichte a thabhainn am bòrd a dhiùltadh.

Thuirt an t-aonadh gu bheil seo nas ìsle na chaidh a thabhainn air luchd-obrach eile sa roinn phoblaich.

Tha dùil gum bi timcheall air 40 neach air stailc bho mheadhan-là Diluain is seo a' chiad turas a tha iomairt den leithid ann am measg luchd-obrach nan taighean-solais.

Thuirt Bòrd Thaighean-solais a' Chinn a Tuath roimhe gu bheil fios aca gu bheil cùisean doirbh do dhaoine an-dràsta le cho àrd 's tha ìre na h-atmhorachd.

Dh'innis iad gu bheil iad a' dèanamh a h-uile dad as urrainn dhaibh gus taic a chumail ri luchd-obrach ach gum feum iad cumail ri poileasaidh pàighidh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte is nach urrainn dhaibh gluasad.

Thuirt an riaghaltas gum feum iad "luach an airgid fhaighinn airson luchd-pàighidh nan cìsean is cosgaisean nas àirde san àm ri teachd a sheachnadh".