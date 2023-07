Chaidh fàilte a chur air an naidheachd gum faigh muinntir Bharraigh, Thiriodh agus Cholla cothrom air faraidhean adhair nas saoire.

Tha Riaghaltas na h-Alba a' cur air dòigh sgeama ùr as t-fhoghar far am bi prìs thiocaidean muinntir nan trì eilean air an cuibhreachadh.

Bidh sgeama Residents Fare Card aig Riaghaltas na h-Alba a' cuingleachadh faradh do Bharraigh gu £91 agus faraidhean gu Tioriodh agus Colla gu £81.

Chaidh iarraidh air eileanaich brath a ghabhail air an sgeama ùr a thòisicheas san Dàmhair agus a mhaireas ceithir bliadhna.

Thuirt an Dtr John Holliday bho Chomhairle Coimhearsnachd Thiriodh gu bheil muinntir an eilein gu math taingeil airson an sgeama seo a dh'aindeoin agus gum bi na faraidhean a' dol suas beagan.

"Tha faraidhean adhair a' dol suas sa h-uile àite agus cha bu chòir dhuinn a bhith a' gearain, ach do dhaoine a tha a' fuireach sna h-eileanan tha an sgeama seo glè mhath.

"Rud a tha math mun sgeama seo tha dà chathair air an glèidheadh airson euslaintich a tha a' dol dhan ospadal ann an Glaschu airson a' chiad uair.

"Agus 's e rud ùr cuideachd gum bi eileanaich ann an Colla sa sgeama seo cuideachd agus bidh sin glè mhath," thuirt an Dtr Holliday.