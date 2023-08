Tony Parsons

Chaidh binn 12 bhliadhna sa phrìosan a chur air fear a dh’aidich gun do mharbh e neach-baidhseagail ‘s gun do dh’fhàg e an duine aig oir an rathaid. Bha Alexander MacEalair a’ dràibheadh aig astar nuair a bhuail e ann an Tony Parsons faisg air Drochaid Urchaidh anns an t-Sultain 2017. Bha MacEalair ‘s a bhràthair Robert an uairsin air corp Mhgr Parsons a chur am falach, agus cha deach a lorg airson trì bliadhna. Dh’aidich Alexander MacEalair casaid de mharbhadh le coire, leis an dithis bhràithrean ag aideachadh gun do dh’fheuch iad ri bacadh a chur air ceartas. Chaidh binn còig bliadhna is trì mìosan anns a’ phrìosan a chur air Robert MacEalair.

Ofgem

Thuirt Buidheann Comhairleachaidh a’ Phobaill gum bi geamhradh a cheart cho dona air neo nas miosa buileach na bha an-uiridh aig dachannan le an cunntasan cumhachd. Tha seo a’ tighinn ‘s riaghladair a’ chumhachd, Ofgem, air an tuilleadh chuibhreachaidh air prìsean cumhachd fhoillseachadh madainn an-diugh, ‘s dùil gum bi cunntasan bliadhnail anns an fharsainneachd mu £150 nas saoire on Damhair. Cha bhi taic riaghaltais ann don a h-uile duine mar a bha an-uiridh ge-tà, ‘s tha dùil nach fhaic daoine mòran diofair air a shàilleibh.

Prigozhin

Thuirt Ministearalachd Dìon na Rìoghachd Aonaichte gu bheil e uabhasach fhèin coltach gu bheil ceannard na buidhne-airm Wagner marbh. Bha Yevgeny Prigozhin air liosta de luchd-siubhail air itealan prìobhaideach a thàinig a-nuas faisg air Mosgo Diciadain, agus dh’eug an deichnear a bh’ air bòrd. Thug an MOD rabhadh seachad ge-tà, nach eil fianais ann fhathast a dhearbhas gu bheil e dha-rìribh marbh.

Pàigheadh Bhall-Pàrlamaid

Dh’fhoillsich Ùghdarras Neo-eisimeileach nan Inbhean Pàrlamaideach gun tèid dùblachadh a thoirt air pàigheadh Bhall-Pàrlamaid a chailleas no a leigeas dhiubh an dreuchdan aig an ath thaghadh choitcheann. Thuirt a’ bhuidheann gun tèid am pàigheadh airson ceithir mìosan gus leigeil leotha na h-oifisean aca a dhùnadh agus taic a thoirt don luchd-obrach anns na h-oifisean aca.

Flù nan Eun

‘S thèid na ficheadan chearcan a spadadh an-diugh ann an Nis an Leòdhas agus dragh ann mu fhlù nan eun. Tha grunnan dhiubh air bàsachadh cheana san sgìre anns na làithean mu dheireadh, t-sàilleibh a’ ghalair. Tha cùisean de dh’fhlù nan eun cuideachd air nochdadh taobh a-muigh Steòrnabhaigh agus ann am Barbhas anns an t-seachdain a dh’fhalbh.