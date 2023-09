Iomairt Ghleann Èite air a lùghdachadh

Chaidh iomairt gus lorg fhaighinn air fear a tha a dhìth ann an sgìre Ghleann Èite a lùghdachadh.

Dh'fhàg Charlie Kelly, 56, a dhachaigh ann an Tulach Cultraidh Diciadain an 6mh den t-Sultain 's e an dùil a dhol air chuairt ann an Gleann Èite.

Chuala a theaghlach bhuaithe mu dheireadh an ath-là.

Chaidh iomairt mhòr a chur air dòigh le grunn sgiobannan teasairginn beinne, an RAF, poilis le coin, còmhla ri drònaichean agus heileacoptair nam maor-cladaich.

Fhuaireadh lorg air baga Mhgr Kelly Disathairne an 9mh den den t-Sultain ach cha robh sgeul air fhèin.

Tha Sgioba-teasairginn Beinne Ghleann Comhann a-nise air innse gu bheil iad a' gearradh air ais air an iomairt.

Thuirt iad gur e co-dhùnadh fìor dhuilich a bha seo às dèidh dhaibh sgrùdadh mionaideach a dhèanamh san deich là mu dheireadh.

Dh'innis an sgioba gun lean an iomairt nuair a cheadaicheas an aimsir is nuair a tha ùine aig buill na sgioba.

Dh'iarr iad taic cuideachd bho dhuine sam bith a bha a' coiseachd san sgìre aig an àm is iad ag ràdh gum faodadh fiosrachadh cudromach a bhith aca.

Thuirt iad cuideachd gun robh dà orains aig Mgr Kelly ach nach robh iad sa bhaga aige nuair a chaidh a lorg, is iad mar sin 'son cluinntinn bho dhuine sam bith a chì rùisg orains san sgìre.