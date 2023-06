Obair a dhìth gus cùram sòisealta a leasachadh ann am Moireibh

Tha barrachd obrach a dhìth anns a’ bhad gus seirbheisean cùraim sònraichte a’ thoirt seachad do dh’inbhich ciorramach ann am Moireibh.

Lorg sgrùdadh air an t-seirbheis gun robh glè bheag de dh’fhianais ann gun robh luchd-obrach sòisealta a’ bruidhinn ri euslaintich, no an cuid teaghlaichean, mu na feumalachdan a bh’ aca.

Thuirt Dafydd Lewis, a bha os cionn an sgrùdaidh, gun robh còir gum biodh fianais air a chlàradh mu chòmhraidhean eadar euslaintich agus luchd-obrach slàinte, mun chùram a gheibh iad.

Ach anns a’ chuid as motha de shuidheachaidhean, cha do thachair a leithid.