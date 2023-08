Flu nan Eun an Steòrnabhagh is Loch Carrann

Chaidh cùisean ùra de Flù nan Eun a dhearbhadh am measg chearcan aig làraichean ann an Loch Carrann agus ann an Steòrnabhagh.

Chaidh sgìrean dìona a stèidheachadh fad trì cileameatair timcheall gach làraich.

Tha seo airson bacadh a chur air eòin agus uighean a ghluasad ann an oidhirp stad a chur air an galar a sgapadh.

Tha Riaghaltas na h-Alba air ìmpidh a chur air an fheadhainn a tha a' cumail eòin sùil gheur a chumail orra sin agus brath a chur do na h-ùghdarrasan ma tha amharras sam bith orra gu bheil cùis den ghalair air nochdadh.