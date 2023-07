Aonghas MacNìll a' call cuip an SNP 'son seachdain

Chaidh cuip a' phàrtaidh a thoirt bhon bhall phàrlamaid SNP Aonghas Brianainn MacNìll airson seachdain.

Tha seo an dèidh aithrisean gu robh e an sàs ann an còmhstrì leis an àrd-chuip aig Westminster, Brendan O'Hara, sa phàrlamaid Diluain.

Sgaoil Mgr MacNìll teachdaireachd air Twitter Dimàirt far an do chuir e ìmpidh air daoine an còmhnaidh a bhith a' cur an aghaidh bhurraidheachd - gu h-àraidh an aghaidh iadsan a tha a' gabhail brath ri linn nan dreuchdan aca.

Thuirt Mgr MacNìll gu bheil an cuid beachdan aige fhèin agus aig ceannard an SNP aig Westminster Stephen Flynn, ach gu bheil e a’ gabhail ri co-dhùnadh Mhgr Flynn.