Chaidh ro-phlanaichean airson na laimrigean aig gach taobh de Chaolas a' Chorrain ann an Loch Abar a leasachadh, fhoillseachadh.

Tha Comahirle na Gàidhealtachd airson an obair a dhèanamh ach am bi na goireasan deiseil airson dà bhàt-aiseig dealain.

’S e an t-seirbheis aiseig thar Chaolas a‘ Chorrain an t-seirbheis aiseig as trainge ann an Alba.

An t-seachdain seo chaidh, dh’innis Comhairle na Gàidhealtachd nach till bat-aiseag a' Chorrain gu meadhan an Lùnastail, agus i air a bhith ga càradh bhon Dàmhair.