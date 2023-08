Rannsachadh mu iasg is mhaorach mharbh

Thòisich rannsachadh mu chasaidean gun deach àireamhan mòra de dh'iasg is de mhaorach mharbh a thilgeil air ais dhan mhuir ann an Earra-Ghàidheal.

Thachair seo is bhidio air nochdadh a tha a' sealltainn, a rèir choltais, iasg is maorach marbh air grunnd na mara far Ghiogha.

Chaidh am bhidio a chlàradh le bith-eòlaiche mara.

A thuilleadh air maorach, tha e a' sealltainn còig sheòrsaichean de shiorc - nam measg cuid a th' ann an cunnart a dhol à bith - marbh air grunnd na mara.

Thathas a' tuigsinn gur e tràlair maoraich a bha air an glacadh.

Tha a' bhuidheann iomairt Open Seas ag ràdh gu bheil seo a' sealltainn gu bheil iasg marbh fhathast ga thilgeil air ais dhan mhuir a dh'aindeoin gach oidhirp stad a chur air a' chleachdadh.

Tha iad ag ràdh gu bheil feum air smachd nas cruaidhe a chur an sàs.

Thuirt Buidheann Mara na h-Alba gu bheil iad mothachail air an t-suidheachadh is gu bheil rannsachadh air tòiseachadh.