Tagradh às ùr 'son fiosrachaidh mu dhuine a tha a dhìth às Inbhir Nis

"Dh'fhaodadh gun do dh'fheuch e ri campachadh no gun do shir e fasgadh de sheòrsa air choireigin eile.

"Faodar fòn a chur gu 101, a' toirt seachad na h-àireimh-cùise 2722 den 4mh là den t-Sultain."

Tha Grzegorz 6'1", 's e fèitheach le falt goirid donn.

Nuair a chunnacas mu dheireadh e bha ad dhubh beanie air, seacaid uaine agus briogais orains.

Bha màileid dhubh air a dhruim agus bha e air rothair orains.