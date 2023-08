Rinn na Poilis tagradh 'son fiosrachaidh às dèidh tubaist eadar dà charbad ann an Gleann Seile.

Thachair an tubaist eadar Peugeot 3008 is Audi A3 mu 2.25f Diluain air an A87 faisg air Eas Sheile.

Thuirt Poileas Alba gun deach dithis a bha san Audi, an draibhear nam measg, a thoirt a dh'Ospadal Rìoghail Obar Dheathain le heileacoptair, is gun tugadh draibhear a' Pheugeot a dh'Ospadal an Rathaig Mhòir le ambaileans.

Dh'iarr iad taic bho dhuine sam a chunnaic an tubaist no aig a bheil dealbhan dashcam.

Bha an rathad dùinte fad seachd uairean de thìde fhad 's a rinneadh rannsachadh.

Thachair seo an dèidh do dh'fhireannach, 73, bàsachadh ann an tubaist eile ann an Gleann Seile air an deireadh-sheachdain.