Stailcean

Tha coltas gum faodadh stailcean buaidh a thoirt air sgoiltean ann an deich sgìrean comhairle an Alba, agus Comhairle nan Eilean Siar nam measg. Bhòt mìltean de bhallrachd an aonaidh Unite, leithid dhorsairean, luchd-glanaidh agus luchd-taice clas airson obair àbhaisteach a sheachnadh agus iad a’ diùltadh àrdachadh pàighidh 5% a tha Caidreachas nan Ùghdarrasan Ionadail a’ tabhann orra. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad air £155m a thoirt a bharrachd mar-thà, airson pàigheadh nas fheàrr do luchd-obrach comhairle.

Luchd-imrich

Tha dùil gun tèid a’ chiad bhuidheann de luchd-siridh comraich a ghluasad an-diugh dhan bhàirdse a th’ air acair far chladach Dorset. Thuirt Oifis na Dùthcha gum bi mu 50 ann a’ chiad ghreis ach gu bheil iad an dùil gum bi 500 air a’ bhàirdse, am Bibby Stockholm, ro dheireadh na seachdain seo. Chaidh maill air plana an Riaghaltais le dragh mu shlàinte is sàbhailteachd. Tha luchd-iomairt chòraichean a’ gearain nach eil an soitheach freagarrach, ach tha an Riaghaltas a’ dol às àicheadh sin.

Agus dh’innis Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gum bi àrdachadh trì tursan air càin air luchd-gnothaich a bheir cosnadh do dh’inimrich mhì-laghail, agus air uachdarain a bheir àite-còmhnaidh dhaibh. Thuirt Oifis na Dùthcha gu bheil cothrom air cosnadh mì-laghail agus àite-còmhnaidh a’ brosnachadh in-imreachais air Caolas Shasainn.

Rothaireachd

Thuirt buidheann iomairt na h-àrainneachd This is Rigged gum faodadh iad tuilleadh maill a chur air Farpaisean Rothaireachd na Cruinne. Chaidh còignear a chur an grèim an-dè an dèidh dhan luchd-iomairt stad a chur air rèis faisg air an Eaglais Bhric.

Gràin-cinnidh

Tha poilis ag iarraidh fiosrachaidh ‘s iad a’ rannsachadh aithris air gràin-cinnidh anns a’ Ghearasdan. Tha iad a’ coimhead airson dithis bhalach eadar mu 15 agus 17 bliadhna de dh’aois, agus iad ag ràdh gun tug iad droch-bheul do dh’fhear ann am bùth air an Àrd-Shràid sa bhaile feasgar Dihaoine. Bha an duine air bruidhinn ri buidhinn de dh’òigridh air an Àrd-Shràid, faisg air Banca Rìoghail na h-Alba, goirid ron tachartas mu 4:00f Dihaoine.