Bhòt Riaghaltas na h-Alba an aghaidh taic-airgid a thoirt do ghnothachasan nan eilean ri linn staing nan aiseagan.

Bha Pàrtaidh Làbarach na h-Alba air gluasad a thoirt air adhart gus stòras-airgid a chruthachadh gus taic a chumail ri gnothachasan a tha a' fulang nuair a tha troimh-chèile ann an lìonra ChalMac.

'S e am moladh a bh' aca gun tigeadh an stòras bho na càintean a tha a' dol air CalMac nuair a tha iad a' briseadh a' chùmhnaint aca.

Ged a tha trioblaidean air a bhith ann air feadh lìonra ChalMac, tha mì-thoileachas gu seachd àraid ann an Uibhist a Deas an-dràsta 's an t-seirbheis eadar Loch Baghasdail is Malaig air a tarraing gu deireadh na mìos.

Tha gnothachasan air a bhith ag innse gu bheil call mòr a' tighinn orra is chaidh fianais a thogail air Cidhe Loch Baghasdail nas tràithe air a' mhìos.

San deasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba Diciadain, thuirt fear-labhairt ionmhais nan Làbarach, Mìcheal Marra, gu bheil an SNP air "fàiligeadh gu h-uamhasach" a thaobh seirbheisean aiseig do dh'eileanan is gu bheil seo "a' cur às do ghnothachasan is coimhearsnachdan".

Thuirt Mgr Marra gun do chruthaich an riaghaltas an staing is gur e "ceum beag a dh'ionnsaigh cùisean a chur ceart" a bhiodh ann an stòras-taice.

Air a' cheann thall, chuir an SNP atharrachadh air adhart, taobh a-muigh gus stòras-taice a thoirt às a' ghluasad agus na àite gun robh Pàrlamaid na h-Alba ag aithneachadh gu bheil troimh-chèile aiseig a' toirt droch bhuaidh is gu bheil cuid de choimhearsnachdan a' fulang gu sònraichte.

Le taic bhall an SNP is nan Uaineach, BPA nan Eilean Siar, Alasdair Allan nam measg, chaidh sin troimhe 64 gu 53.