Ionad Eas Shìn ga reic air chall

"Bha iad an urra ris a' Chrannchur Nàiseanta a chur a-steach airgead air a shon.

"Cuideachd tha na taighean ann an seo a' reic cho luath 's a thèid iad air a' mhargaidh - feadhainn a' reic mus tèid iad air a' mhargaidh.

"Chan eil dòigh sam bith air an cùm duine sam bith a' dol mura h-eil iad a' tarraing dhaoine às an sgìre fhèin a dh'obair a-steach ann. Cha chùm e a' dol idir.

"'S e àite tarraingeach a bh' ann gun teagamh - agus 's e a bhios ann fhathast ma dh'fhosglas e.

"Chan eil àite sam bith ann an Drochaid a' Bhanna far am faigh thu air suidhe a-steach 's biadh fhaighinn tron là. Bha sin an-còmhnaidh aig Eas Shìn.

"Bha iad a' tighinn bho air feadh an àite, a' tighinn a-nuas airson cuairt à ceann a tuath Alba 's cho fada air falbh ri Inbhir Nis.

"Mura h-eil an goireas ann cha tharraing e duine sam bith a-steach ann.

"'S e an dòchas a th' ann - tha mise air a' Chomhairle Choimhearsnachd - agus tha sinne a' cur a h-uile but taic as urrainn dhuinn airson an rud a chumail a' dol - uill, an làrach a chumail beò, air dòigh," thuirt e.