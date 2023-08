Fin Greumach cinnteach air bonn aig farpaisean na Cruinne

Tha Fin Greumach à Srath Pheofhair cinnteach air co-dhiù bonn airigid aig Farpaisean Rothaireachd na Cruinne às dèidh dha faighinn troimhe gu cuairt dheireannach an Individual Pursuit C3.

Chrìochnaich e leis an uair as luaithe sa chuairt dhearbhaidh, còrr air trì diogan air thoiseach air Breatannach eile Jaco van Gass.

Thèid an dithis acasan an aghaidh a chèile a-niste 'son dearbhadh cò bhuannaicheas am bonn òir.

'S e Fin Greumach a bhuannaich an fharpais seo an-uiridh agus 's ann aig van Gass a tha an tiotal Oilimpigeach.

Thèid cuairt dheireannach an individual pursuit a chumail feasgar na Sàbaid.