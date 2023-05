Obraichean do dh'oileanaich aig NHS nan Eilean Siar

Cuiridh NHS nan Eilean Siar iomairt air dòigh airson oileanaich a bhrosnachadh a thighinn a dh'obair còmhla riutha as t-samhradh.

A bharrachd air airgid a dhèanamh gheibh iad cothrom sgilean cudromach ionnsachadh.

Tha am bòrd a' toirt seachad chùmhnantan goirid suas ri 4 mìosan, le cosnadh de co-dhiù £12.60 san uair, le barrachd airson obrachadh air an deireadh sheachdain.

Gheibhear cosnaidhean anns na leanas:

Dietetics

Roinn nam Mnathan-glùine

Obair Taic Cùram-slàinte - bhiodh seo math airson oileanaich a tha a' dèanamh nursaidh

Obair taigh-nigheachain

Obair-rianachd

Obair-gàirneilearachd

Thuirt tè-labhairt na buidhne, Diane NicDhòmhnaill gu bheil fios aca gu bheil e duilich dha oileanaich le barrachd chosgaisean orra air sgàth' s gu bheil mòran aca a' dèanamh ceum air tìr-mòr.

"Tha sinne toilichte taic a thoirt dhaibh a bhith a' cosnadh ann am buidheann a tha a' tabhainn tòrr diofair chothroman obrach", thuirt i.

Thèid na cosnaidhean suas air an làrach-lìn- NHS Western Isles | Serving the Outer Hebrides of Scotland. , taobh a-muigh