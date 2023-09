An t-uisge-beatha as sine san t-saoghal?

Thèid 24 de na botalan a-nise a reic aig rùp san t-Samhain.

Thuirt a' chompanaidh Whisky Auctioneer, a tha stèidhichte ann am Peairt, gu bheil iad den bheachd gun deach an t-uisge-beatha a dhèanamh ann an 1833 is a chur ann am botal ann an 1841, is an uairsin a-rithist ann an 1932.

Rinn eòlaichean sgrùdadh air an uisge-bheatha agus air clàran ann an tasglann a' chaisteil, anns an robh iomradh glè thric air uisge-bheatha.