Cardiff

Thainig e am follais gun deach dithis dheugairean a mharbhadh ann an tubaist-rathaid ann an Cardiff an-raoir goirid mus do thòisich aimhreit anns a' bhaile. Chaidh 12 oifigear poilis a ghoirteachadh anns an aimhreit ann an sgìre Ely. Thuirt na Poilis nach eil fìrinn sam bith ann am fathannan gun robh càr poilis an sàs san tubaist-rathaid agus thuirt iad gur ann an dèidh làimhe a chaidh oifigearan gu làrach na tubaiste.