Fèis Chiùil Thiriodh air a cur dheth

Chaidh Fèis Chiùil Thiriodh a chur dheth ri linn droch shìde.

Bha còir aig an tachartas tòiseachadh Dihaoine agus a bhith air gu Didòmhnaich.

Bha Wet Wet Wet, Tidelines agus Skerryvore am measg nan còmhlan a bha gu bhith air an àrd-ùrlar.

Tha an fhèis, a th' air a bhith a' ruith bho 2010, a' tarraing nam mìltean a Thiriodh agus a' toirt spionnadh do eaconamaidh an eilein.

Ach ann am brath air na meadhanan-sòisealta Diardaoin, thuirt luchd na fèise gun robh iad "air an co-dhùnadh fìor dhuilich a ghabhail a cur dheth ri linn droch shìde."

Dh'innis iad gum biodh iad a' gluasad an luchd-campachaidh agus luchd-gnothachais gu àite sàbhailte.

Thuirt iad gur e briseadh-dùil mòr a bh' ann dhan a h-uile duine agus nach e co-dhùnadh idir furasta a bh' ann.