Dragh air CnES mu rathaidean

Tha Comhairle nan Eilean Siar ag ràdh nach eil airgead gu leòr aca idir airson rathaidean nan eilean a chumail aig ìre.

Chuala coinneamh de chomataidh còmhdhail an ùghdarrais Diciadain gu bheil £5.5m aca 'son cosg air rathaidean is gu bheil am buidseat air tuiteam gu mòr anns na bliadhnaichean mu dheireadh.

Dh'innis cathraiche na comataidh, Ùisdean Robastan, gu bheil rathaidean nan eilean ann an droch staid is gu bheil e soilleir nach eil an t-airgead aca airson dèiligeadh riutha.

Thuirt e gu bheil co-dhùnaidhean doirbhe ri dhèanamh is a h-uile coltas ann gum feum iad coimhead ris na pìosan as miosa den na rathaidean a chur ceart is pìosan eile fhàgail mar a tha iad.

"Tha e a' dol a bhith doirbh is tha sinn a' dol a dh'fhaighinn gearain gu lèor bhon choimhearsnachd", dh'aidich e.