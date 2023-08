Boireannach fo chasaid gun do dh'fheuch i ri triùir a mhort

Thòisich cùis boireannaich a tha fo chasaid gun do dh’fheuch i ri triùir fhireannach a mhort le a bhith a’ draibheadh a-steach gu togalach aig astar ann an Inbhir Nis.

Tha Donna Stiùbhart, aois 46 bliadhna, cuideachd fo chasaid gu robh i a’ draibheadh gu cunnartach fo bhuaidh na dibhe.

Chuala an Àrd-Chùirt ann an Obar Dheathain Dimàirt gun robh Donna Stiùbhart air cùl cuibhle càr Mercedes a chaidh a-steach a thogalach seann bùth William Hill air Sràid nan Granndach ann an Inbhir Nis air an 21mh den Fhaoilleach, 2021.

Bha a seann cèile, Ùisdean Lowther, Stephen Dòmhnallach agus Iain Friseal sa chàr còmhla rithe agus chaidh iad uile a dhroch ghoirteachadh.

Bhris iad uile grunn chnàmhan agus bha iad a’ cur feum air dlùth chùram agus obair-lannsa shònraichte.

Chuala a’ chùirt gu robh Stiùbhart air a ràdh uairean de thìde ro làimhe gun robh i airson ‘s gum bàsaicheadh Mgr Lowther.

Tha i a' dol às àicheadh gun do dh'fheuch i ris an triùir fhireannach a mharbhadh.

Tha i cuideachd fo chasaid gu robh i a' draibheadh aig astar gu math luath mu chuairt bhaile Inbhir Nis agus fo chasaid gu robh i a' draibheadh fo bhuaidh na dibhe.

Tha dùil gum mair a' chùis lagh, air beulaibh an t-Siorraidh Graham Bochanan, còig là.