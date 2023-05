Fiosrachadh ga shireadh mu mhèirle armaichte an Steòrnabhagh

Tha na Poilis a' sireadh fiosrachaidh mu mhèirle le fòirneart aig bùth-dhèideagan ann an Steòrnabhagh.

Tha iad ag ràdh gun deach fireannach a-steach dhan bhùth air Rathad Phearsabhail le ball-airm agus gun do mhaoidh e air an luchd-obrach mus do theich e le suim airgid.

Thachair seo mu 09:30m Diluain.

Tha an duine mu 5'9" de dh'àirde, 's e caol agus eadar 20 agus 30 bliadhna de dh'aois.

Bha seacaid aotram liath air, ad beanie dhubh, briogais dhorcha ruith agus snaod dubh a' falach aodainn.