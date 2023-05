Mì-thoileachas mu thaighean-beaga Ghoillspidh

Tha mì-thoileachas ann an Goillspidh gu bheil taighean-beaga poblach a' bhaile fhathast dùinte, agus seusan na turasachd air tòiseachadh.

'S iad Comhairle na Gàidhealtachd a tha an urra ris na taighean-beaga, ach chaidh an dùnadh deireadh na bliadhna an-uiridh an dèidh mar a chaidh milleadh a dhèanamh.

Tha muinntir an àite ag ràdh gu bheil mar a tha iad fhathast dùinte ga fhàgail nas doirbhe luchd-turais a thàladh chun na sgìre.

"Tha e gam fhàgail brònach," thuirt Iain Moireach a tha a' fuireach ann an Goillspidh.