Dùil ris an ath chùmhnant 'son A9 a dhùblachadh ron ath shamhradh

Thuirt am Prìomh Mhinistear, Humza Yousaf, gu bheil Riaghaltas na h-Alba fhathast a' cur romhpa an A9 a dhèanamh dà fhìllte eadar Peairt agus Inbhir Nis mar phàirt den phrògram riaghaltais a dh'fhoillsich e 'son na bliadhna pàrlamaid ri teachd.

Dhearbh an Riaghaltas gu bheil dùil gun tèid an cùmhnant son na h-obrach eadar an Tom Aitinn agus a' Mhòigh a thoirt seachad ron t-samhradh an ath-bhliadhna.

Tha dùil gun cosg an obair sin - mu shia mìle dhen rathad a dhèanamh dà fhillte - mu £150m agus gun toir e mu thrì bliadhna a dhèanamh.

Thuirt e cuideachd, uair eile, gun tèid obair a dhèanamh gus piseach a thoirt air an A96.

Am measg sin thèid an rathad eadar Inbhir Nis agus Inbhir Narann a dhèanamh dà fhillte agus thèid seach-rathad a thogail timcheall air Inbhir Narann.