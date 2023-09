Inbhe ga iarraidh airson nam Flobhachan an Gallaibh

Tha luchd-measaidh air tadhal air na Flobhachan ann an ceann a tuath na h-Alba feuch am bu chòir inbhe UNESCO a bhuileachadh air an sgìre.

Chaidh tagradh a dhèanamh sa Ghearran son na h-inbhe.

Tha eòlaichean ag ràdh gu bheil e deatamach gun teid dìon a chur air na Flobhachan ann an ceann a tuath na Gàidhealtachd mar phàirt den iomairt an aghaidh atharrachadh na gnàth-shide.

Tha barrachd carbon air a stòradh anns a’ bhlàr-mònach - as a bheil suas ri naoi meatairean de dhoimhneachd ann an cuid de dh'àiteachan - na th' anns a h-uile coille 'san Rìoghachd Aonaichte air an cuir còmhla.

Chaidh beachdachadh an toiseach air inbhe dhualchais chruinne anns na h-80n ach cha deach tagradh foirmeal a-steach chun na bhliadhna seo fhèin.

Ged nach cuireadh inbhe UNESCO dìon a bharrachd air an sgìre tha an sgioba tagraidh an dòchas gum biodh e nas fhasa airgead fhaighinn airson obair ath-stèidheachaidh agus gum biodh barrachd dhaoine airson tadhal air a' mhòintich.

Cluinnidh iad an do shoirbhich leotha uaireigin an ath-bhliadhna.