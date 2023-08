Sìona

Tha còmhraidhean air tòiseachadh eadar riochdairean Shìona agus Rùnaire nan Dùthchannan Cèine, James Cleverley, ann am Beijing. Seo a’ chiad turas oifigeil le neach cho àrd anns an Riaghaltas anns an Rìoghachd Aonaichte gu Sìona fad còig bliadhna. Tha Mgr Cleverley air a bhith fo chàineadh le feadhainn airson na còmhraidhean a chumail, ach thuirt esan gun robh e cudromach a bhith ri còmhradh, ged a bhiodh càirdeas caran “complicated” mar a thuirt e, eadar an dà dhùthaich.

Eaconomaidh na h-Alba

Bha crìonadh anns an eaconomaidh an Alba de 0.3% anns an dàrna cairteal den bhliadhna a rèir àireamhan ùra bho Riaghaltas na h-Alba. Tha iad a’ dèanamh dheth gun do thachair an seacadh sin sa Ghiblean, ‘s nach robh gluasad sam bith san eaconomaidh, suas no sìos, anns a’ Chèitean no san Ògmhios. Dh’fhàs eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte beagan, san dàrna cairteal den bhliadhna. Tha eòlaichean ag ràdh gur e an t-sìde shocair a bh’ againn anns an ùine sin a bu choireach, fear de na prìomh adhbharan co-dhiù airson mar a thuit eaconomaidh na h-Alba, le nas lugha chumhachd gaoithe air a chruthachadh.

Plèanaichean

Nochd fiosrachadh ùr gun deach cha mhòr 2,000 seirbheis adhair a chur dheth san Rìoghachd Aonaichte bho Dhiluain ri linn nan duilgheadasan a nochd le siostam iùil nan itealan. Cha tug e ach beagan uairean de thìde airson an duilgheadas a chur ceart, ach tha a’ bhuaidh a thug an ùine sin air companaidhean adhair fhathast a’ leantainn. Thuirt Willie Walsh bhon IATA, a tha a’ riochdachadh chompanaidhean adhair, gum biodh seo a’ cosg £100m dhan ghnìomhachas.

Renee NicRath

Tha poilis air a’ Ghàidhealtachd air iarrtas ùr a dhèanamh airson fiosrachaidh ‘s iad a’ feuchainn ri lorg fhaighinn air na cuirp aig Renee ‘s Anndra MacRath, a chaidh a mhurt ann an 1976. Chaidh Uilleam MacDhùghaill a dhìteadh airson am muirt ann an 2022, ach bhàsaich esan anns a’ phrìosan anns a’ Ghearran am-bliadhna. Tha na Poilis a’ sireadh fiosrachaidh mu thogalaichean a bha co-cheangailte ri MacDhùghaill anns na 70an, ‘s cuideachd a’ rannsachadh àiteachan faisg air Inbhir Nis, mar a’ Bhuaile Dhubh agus Inbhir Fharagaig, far am faodadh an dithis a bhith air coinneachadh nuair a bha iad a’ falbh còmhla.

An t-Òb

Tha daoine san t-Òb sna Hearadh air fàilte a chur air dearbhadh gun tèid dusan taigh-sòisealta a tha san amharc sa bhaile a thogail aig an aon àm, seach ann an dà earrainn mar a bha dùil. Dh’innis a’ bhuidheann taigheadais HHP agus Comhairle nan Eilean Siar gur e sin a thachradh às dèidh coinneamh phoblach a bhith aca anns an sgìre aig toiseach na mìos. Tha muinntir Cheann a Deas na Hearadh ag iarraidh gum biodh na taighean uile gan togail aig an aon àm ‘s iad ag ràdh gu bheil dìth thaighean gu mòr anns an sgìre airson teaghlaichean a chumail anns an àite.