Buidheann taigheadais ag amas air fuasglaidhean ùra

Tha buidheann ùr air Ghàidhealtachd ag ràdh gun coimhead iad ri fuasglaidhean ùra gus dèiligeadh ri staing an taigheadais san sgìre.

Chaidh a' bhuidheann a stèidheachadh le Com-pàirteachas Eaconomach Sgìre na Gàidhealtachd is nan Eilean mar thoradh air buaidh staing an taigheadais air coimhearsnachdan is gnothachasan.

'S e àrd-oifigear Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean, Stiùbhart Black, a tha sa chathair is dusan ball ann uile gu lèir.

Am measg nam buidhnean a tha air an riochdachadh tha Riaghaltas na h-Alba, Fearann Coimhearsnachd na h-Alba, Comhairle na Gàidhealtachd, Comhairle nan Eilean Siar, Caidreachas Luchd-togail na h-Alba, is Caidreachas Chomann Taigheadais na h-Alba.

'S e leas àrd-oifigear CnES, Calum Iain MacÌomhair, a tha a' riochdachadh an ùghdarrais ionadail.

Tha a' bhuidheann ùr a-nise air coinneachadh 'son a' chiad uair is iad ag ràdh gur e fuasglaidhean ùra a tha a dhìth seach na poileasaidhean àbhaisteach a tha air a bhith ann.

Chuir iad rompha plana-gnìomha a stèidheachadh mun t-suidheachadh a th' ann is na goireasan a bhios a dhìth gus adhartas a dhèanamh.

Dh'aontaich iad coimhead sa chiad dol a-mach ri mar a ghabhas taigheadas freagarrach a lorg do luchd-obrach a th' ann mar-thà is feadhainn a tha a' sireadh cosnaidh.