Bacaidhean Covid air an togail

Chaidh bacaidhean Covid-19 aig Ospadal nan Eilean ann an Steòrnabhagh a thogail.

Chuir Bòrd Slàinte nan Eilean Siar cuid de riaghailtean an sàs às ùr an t-seachdain seo chaidh is "àireamh bheag" de chùisean den bhìoras ceangailte ri uardan 1 is 2.

Dhearbh am bòrd madainn Dimàirt gu bheil an gnothach seachad is gum faod daoine tadhal air an ospadal mar as àbhaist, taobh a-muigh.

Chan eil e riatanach gun cleachd daoine masgaichean nas motha, ged a thuirt am bòrd slàinte gu bheil masgaichean fhathast rim faighinn dha feadhainn a tha 'son an cur gu feum.

Thug am bòrd slàinte taing do dh'euslaintich is luchd-tadhail is rinn iad moladh cuideachd air an luchd-obrach airson mar a dhèilig iad ris an t-suidheachadh.