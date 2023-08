Drogaichean

Tha an àireamh dhaoine a dh’eug an Alba t-sàilleibh mhì-chleachdadh dhrogaichean air tuiteam chun na h-ìre as ìsle ann an còig bliadhna. Sheall na h-àireamhan o Chlàraidhean Nàiseanta na h-Alba gun do dh’eug 1,051 duine an-uiridh air a shàilleibh. Tha an ìre bhàis t-sàilleibh dhrogaichean fhathast nas motha an Alba na tha sa chòrr den Rìoghachd Aonaichte, agus sa chòrr den Roinn Eòrpa.

Lucy Letby

Thuirt tè de mhinistearan na Rìoghachd Aonaichte gum bu chòir dhan rannsachadh mun mhurtair chloinne Lucy Letby beachdachadh air am bu chòir a bhith a’ riaghladh mhanaidsearan na seirbheis slàinte mar a tha dotairean agus nursaichean. Bha Gillian Keegan a’ bruidhinn às dèidh do dh’àrd-dhotair a bha am measg a’ chiad fheadhainn a thog dragh mu Lucy Letby innse don BhBC nach deach sgath a dhèanamh a’ chiad ghreis mu na draghan a bha air togail. Chaidh binn fad-beatha anns a’ phrìosan gun chothrom air paròl a chur air Letby an-dè airson seachdnar leanaban a mhurt, agus feuchainn ri sianar eile a mharbhadh.

Network Rail

Tha cùis-lagha ga togail an aghaidh Network Rail às dèidh mar a dh’eug triùir ann an tubaist-rèile ann an Siorrachd Obar Dheathain. Bha an trèana air bualadh ann am maoim-slèibhe às dèidh uisge thruim, ‘s thàinig i far na rèile faisg air Stonehaven anns an Lùnastal 2020. Tha dùil gun tòisich a’ chùis-lagha aig an Àrd-Chùirt an Obar Dheathain air an t-7mh là den ath-mhìos.

Pagastan

Tha iomairt-cobhair a’ leantainn ann am Pagastan ann an oidhirp ochdnar a shaoradh agus iad glacte ann an carbad os cionn aibhne ann an sgìre Khyber-Pakhtunkhwa. Tha sianar sgoilearan anns a’ charbad agus iad air an slighe chun na sgoile nuair a bhris an càball. Tha oifigich ag ràdh gur iad muinntir an àite fhèin a bha ga ruith gu prìobhaideach t-sàilleibh nach eil rathaidean air neo drochaidean ann airson a dhol thairis air an abhainn.

Hawai’i

Tha an Ceann-Suidhe Biden air moladh mòr a dhèanamh air muinntir Maui air a’ chiad turas aige a Hawai’i on a chaidh 114 duine a mharbhadh anns na teintean mòintich an sin. Gheall Mgr Biden cuideachd gun rachadh baile eachdraidheil Lahaina a thogail às ùr mar a bu mhiann le muinntir an àite.

Ospadal an Dr Gray

Tha Ministear na Slàinte Poblaich agus Slàinte Bhoireannach ann an Riaghaltas na h-Alba, Jenny Minto, ann am Moireibh an-diugh gus còmhraidhean a chumail mu bhith a’ stèidheachadh sheirbheisean màthaireil a-rithist aig Ospadal an Dr Gray ann na Eilginn. Chaidh lùghdachadh a thoirt air na seirbheisean ann an 2018 t-sàilleibh cion luchd-obrach, a’ fàgail gu bheil aig cuid de mhàthraichean ri dhol a dh’Obar Dheathain airson leanabh a bhith aca. Tha planaichean ann gus na seirbheisean a stèidheachadh a-rithist an Eilginn ro 2026, ach tha dragh air cuid gur ann slaodach a tha an t-adhartas.