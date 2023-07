Thèid ath-sgrùdadh a dhèanamh air mar a thèid cuid de phàipearan deuchainn-sgoile a làimhseachadh às dèidh mar a chaidh 24 pàipear Gàidhlig a sgrios air a' mhìos a chaidh.

Chaidh na pàipearan, a bha airson a' chuspair Nuadh-Eòlas aig ìre Nàiseanta 5, a chall le mearachd, mus deach an ceartachadh.

Mar sin, b’ fheudar fianais eile a thrusadh air mar a rinn na sgoilearan sna deuchainnean.

A' freagairt cheistean bhon BhBC, dhearbh Ùghdarras Theisteanas na h-Alba nach bi pàipearan deuchainn sa Ghàidhlig gan làimhseachadh san aon dhòigh ri pàipearan sa Bheurla.

Cha bhi leth-bhreac didseatach ga dhèanamh de phàipearan Gàidhlig, thuirt iad.

Tha seo ao-coltach ris a' mhòr-chuid de phàipearan deuchainn eile.

‘S ann air sgàth seo nach b’ urrainn na pàipearan a chaidh a chall air a' mhìos a chaidh a chomharrachadh.

Thuirt neach-labhairt airson Ùghdarras Theisteanas na h-Alba gu bheil iad a-nis an dùil ath-sgrùdadh a dhèanamh air an dòighean làimhseachaidh is mar a thèid pròiseasan a leasachadh mus tòisich deuchainnean na h-ath-bhliadhna sgoile.