Ospadal an Ràthaig Mhòir

Chuir am ball Tòraidheach ann am Pàrlamaid na h-Alba, Eideard Mountain, athchuing air bhonn an-diugh ag iarraidh ospadail ùr an àite Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis. Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Humza Yousaf, air a' mhìos a chaidh gum feumar na h-uimhir a chosg air an ospadal, a thogadh ann an 1941. Tha an iomairt "Replace Raigmore" ag iarraidh goireas ùr nas motha na an ospadal a th' ann an-dràsta.