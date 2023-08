Cuid iomagaineach mu sgeama mhàil ghoirid

Tha cha mhòr an dàrna trian de dhaoine ann an Alba le taighean leabaidh is bracaist am beachd dùnadh ri linn riaghailtean ùra sa ghnìomhachas, a rèir rannsachaidh.

'S e sin a tha a' bhuidheann-riochdachaidh Comann Leabaidh is Breacaist na h-Alba (SBBA) ag ràdh às dèidh dhaibh bruidhinn ris a' bhallrachd aca.

Thug Riaghaltas na h-Alba sgeama ceadachaidh a-steach is coimhearsnachdan air feadh na dùthcha air draghan a thogail mu na th' ann de thaighean is flataichean is eile a tha air an leigeil a-mach air màl ghoirid.

Fon sgeama, feumar clàradh a dhèanamh ro thoiseach na Dàmhair airson seòmraichean no taighean slàn a chur a-mach air màl goirid.

Chaidh an ceann-là seo a leudachadh mar-thà.

Tha an riaghaltas ag ràdh gu bheil an sgeama ag aithneachadh cho cudromach 's a tha àitichean-fuirich le màl ghoirid ann an turasachd agus do luchd-obrach.

Thuirt iad ge-tà, gun robh e deatamach dèiligeadh ri draghan bho choimhearsnachdan mun bhuaidh orra le cion taigheadais is eile.

A-nise tha an SBBA ag ràdh nach eil mòran ghnothachasan deiseil fhathast is gum bu chòir dàil eile a dhol air an sgeama.

Dh'innis iad gu bheil mòran am beachd cùl a chur ris a' ghnìomhachas air sgàth "mì-chinnt".

Nam measg tha Avril Rennie aig a bheil B&B ann an Siorrachd Adhair.

Thuirt i gu bheil an sgeama "a' cur a h-uile dad a rinn mi ann an cunnart".