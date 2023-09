Sabhal Mòr Ostaig a' comharrachadh 50 bliadhna

“Le bhith a’ comharrachadh 50mh ceann-bliadhna Shabhal Mòr Ostaig, chì sinn pailteas fianais air an obair a tha sinn air a dhèanamh agus air an dealas a th’ againn airson cànan is cultar na Gàidhlig," thuirt an Cathraiche, Aonghas S. MacLeòid.

"Tha sinn air ar dòighean-obrach atharrachadh gus freagairt air mar a tha feumalachdan ar coimhearsnachdan is oileanaich air atharrachadh agus chì sibh adhartas gu leòr mar thoradh air sin.

"Ràinig sinn a’ chlach-mhìle seo ri linn dealas is dìcheall an luchd-obrach is nan oileanach agus air sàilleibh na taice leantainnich a tha na coimhearsnachdan Gàidhlig air a thoirt dhuinn.

“Tha sinn a’ coimhead air adhart ris an ath 50 bliadhna agus sinn air ceann na h-iomairt gus tuilleadh chothroman ionnsachaidh, rannsachaidh is cultarach a thairgsinn do dhaoine: nuair a bhios sinn ag obair còmhla ri ar luchd-compàirt gus na h-amasan farsaing a th’ aig Alba airson na Gàidhlig a choileanadh gus am mair i mar chànan beò aig a bheil cultar brìoghmhor.”