Seirbheis do charbadan a-rithist aig Aiseag a' Chorrain

Thòisich seirbheis do charbadan às ùr aig Caolas a' Chorrain is an MV Maid of Glencoul air tilleadh.

Bha am bàta air a bhith briste bhon Ghiblean is cha robh seirbheis ann do charbadan bhon uair sin.

Bha am prìomh aiseag air an t-slighe, an MV Corran, mar-thà a-mach à seirbheis.

Dh'innis Comhairle na Gàidhealtachd gu bheil obair-càraidh a' leantainn air an MV Corran ach nach bi i air ais ann an seirbheis gu deireadh an Ògmhios aig a' char as tràithe.

Tha am Maid of Glencoul nas sine is nas lugha.

Bha a' Chomhairle air innse gun rachadh na seirbheisean eadar-amail a bh' ann do luchd-coise a-mhàin anns na seachdainnean mu dheireadh a tharraing leis gun robh am Maid of Glencoul air tilleadh.

A' bruidhinn air Aithris na Maidne Diluain ge-tà, dh'innis Màiri Anna NicUalraig, a tha a' fuireach ann an Àird Ghobhar, gun deach aontachadh às dèidh iarrtasan bhon choimhearsnachd gun tèid cuid dhiubh a chumail.

Tha sin a' fàgail gum bi clàr-ama nas fharsaing air an t-seirbheis aiseig do luchd-coise eadar Camas nan Gall is an Gearasdan, is gun lean an t-seirbheis bus eadar Shròn an t-Sìthein is Camas nan Gall do dhaoine a tha a' cleachdadh na seirbheis.

Thuirt Màiri Anna gu bheil sin agus tilleadh am Maid of Glencoul a' ciallachadh gu bheil "rudeigin a tha a' tighinn nas fhaisge air a bhith na siostam ceangailte còmhdhail poblach" a-nise ann, ged a thuirt i gur e "suidheachadh doirbh" a th' ann fhathast.