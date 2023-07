Murt ann an Gallaibh

Tha poilis air rannsachadh muirt a thòiseachadh às dèidh mar a chaidh dà chorp a lorg ann an Gallaibh.

Tha iad a' dèiligeadh ri bàs fireannaich mar mhurt.

Chaidh corp boireannaich a lorg cuideachd.

Chaidh poilis a ghairm goirid às dèidh 12:00m oidhche Dhòmhnaich gu taigh air Robertson Crescent ann an Cèis, far an deach corp fireannaich, 74, a lorg.

Thathas a' dèiligeadh ri seo mar mhurt.

Chaidh corp boireannaich, 39, fhaighinn faisg air Caisteal Chèis mu 8:00f oidhche Dhòmhnaich.

Ann am brath, thuirt na Poilis gu bheil iad den beachd gu bheil ceangal eadar an dà thachartas, ach thuirt iad nach eil cunnart sam bith ann dhan mhòr-shluagh.

Dh'innis iad gum bi barrachd oifigearan anns an sgìre fhad 's a tha an rannsachadh aca a' leantainn.