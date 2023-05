Cobhair air bò

Thuirt comandair an stèisein Nick Nethercott: "Thug e grunn uairean a thìde cobhair a dhèanamh agus chaidh am beathach a thoirt air ais dhan tuathanach.

"Tha mi toilichte a ràdh gu bheil a' bhò air ais san t-sabhal aice agus gun do rugadh an laogh thairis air an deireadh sheachdain."

Chaidh cobhair a dhèanamh air bhò Diardaoin seo chaidh.