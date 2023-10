Chuala am Prìomh Mhinistear agus an Caibineat aige draghan mu bhochdainn-connaidh, aiseagan, turasachd agus mu ghnìomhachas an iasgaich 's iad a' coinneachadh ann an Inbhir Aora.

Seo a' chiad turas ann an ceithir bliadhna a tha an Caibineat air a dhol air chuairt timcheall na dùthcha.

Bha Seonaidh MacCoinnich aig a' choinneimh.