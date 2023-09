Thèid leabhar ùr mu Bhèarnaraigh na Hearadh fhoillseachadh an ath-oidhche.

Bha an t-ùghdar, Susanne Barding, air seachd bliadhna a chuir seachad a' fuireach ann bho chionn 50 bliadhna - agus i air fiosrachadh a chruinneachadh mu dhòigh-beatha an eilein aig an àm.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.