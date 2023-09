Bho chionn beagan is 50 bliadhna cha robh ach seann shabhal ann an Slèite far a bheil Sabhal Mòr Ostaig a-nis stèidhichte.

Ach cò às a dh' èirich Sàbhal Mòr Ostaig? Dh' èirigh a feallsanachd, mac-meanma agus lèirsinn aon duine a thug tur atharrachadh air an sgìre agus air foghlam agus cultur na Gàidhlig san fharsaingeachd.

Tha Alasdair MacLeòid a' toirt sùil air dìleab Sir Iain Noble, nach maireann.