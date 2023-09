Tha 250 bliadhna ann an-diugh fhèin bho ràinig am bàta eilthireachd ainmeil an Hector Pictou ann an Alba Nuadh.

Bha cha mhòr 200 duine air seòladh oirre à Ulapul gu beatha ùr ann an Canada.

Bidh sreath thachartasan aca thar na deireadh-sheachdainn gus seo a chomharrachadh.

Tha Ailean MacLeòid ag aithris.