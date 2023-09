Coinnichidh Camanachd an Òbain agus Ceann a' Ghiùthsaich ann an cuairt dheireannaich Chupa na Camanachd aig Pàirc a' Bhucht Disathairne, 100 bliadhna bhon a bha a' chuairt dheireannach an sin an toiseach.

Chan eil ach trì seachdainnean air a dhol seachad bhon a choinnich na sgiobaidhean ann an cuairt-dheireannaich Chupa MhicAmhlaigh, agus an dà sgioba an dòchas leasanan ionnsachadh bhon gheama sin.

Seo Ruairidh Alasdair MacIllFhinnein.