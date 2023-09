Thàinig Gàidheil a tha an sàs ann an obair-ealain cruinn còmhla an Inbhir Nis an-diugh gus an cuid chànain is chultair a chomharrachadh.

Chaidh iomradh a thoirt air na cothromanan a th'ann an saoghal na Gàidhlig agus iad a' coimhead air na diofar dhòighean gus luchd-ealain na Gàidhlig a' bhròsnachadh. Le tuilleadh, seo Nicole Mhoireach.